USA presidendiks pürgiv miljardär Bloomberg kasutas tööjõudu trellide tagant

Endine New Yorgi linnapea ütles, et tema kamapaania katkestas suhted ettevõttega, kes vangla tööjõudu kasutas. Tegemist on New Jersey firmaga, kelle Oklahoma kaks telefonikeskust asuvad vanglates: vähemalt ühest neist kõnesid Bloombergi toetuseks ka tehti, vahendas uudistekanal BBC ajakirjandusväljaannet The Intercept.

Miljardäri sõnul sai ta vangide kasutamisest oma kampaanias esmakordselt teada ajakirjanikelt.

Oklahoma vanglate pressiesindaja Matt Elliott selgitas, et kinnipeetavad võivad teenida kõnekeskuste heaks töötamise eest 1,45 dollarit tunnis. "Usume, et seda tüüpi töö aitab kinnipeetavaid vanglast vabastamiseks ette valmistada," ütles Elliot.

Äriajakirja Forbesi uuringu kohaselt on Bloomberg rikkuselt 8. USA kodanik.

Teda toetab viimaste arvamusküsitluste kohaselt pelgalt viis protsenti demokraatidest, mis tähendab, et on üsna ebatõenäoline, et temast võiks erakonna presidendikandidaat saada.