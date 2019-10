USA presidendiks ihkav Bernie Sanders leidis end ootamatult hoopis operatsioonilaualt

BBC kirjutab, et 78-aastane Sanders tundis eile Las Vegases toimunud üritusel tugevat valu rinnus ning ta viidi haiglasse. Selgus, et põhjuseks on veresoonte ummistumine ehk tromboos.

Ta vajas operatsiooni ning taastumine võtab aega. Mehe nõunik ütles, et graafikus olnud üritused on tühistatud ning pole teada, mil teda taas avalikkuse ees näeb. Küll aga kinnitati, et mehe seisund on hea ning ta on operatsiooni järel heatujuline ning valmis peagi taas kampaaniakarussellile naasma.

Hiljuti kinnitas Vermonti senaator Sanders, et on oma kampaania tarbeks kogunud juba üle 25 miljoni dollari. Kogenud poliitik pürgis demokraatide kandidaadiks ka eelmiste valimiste aegu, ent pidi 2016. aasta juulis tunnistama oma allajäämist Hillary Clintonile. Viimane kaotas omakorda valimisööl Donald Trumpile.

Kuigi vahepeal liikusid jutud, et kahe aasta pärast 80. juubelit tähistav Sanders tõmbub suurest poliitikast tagasi, on mees otsustanud käituda vastupidi. Selle aasta veebruaris kinnitas ta, et soovib pürgida presidendiks 2020. aasta valimistel. "Meie kampaania ei tähenda ainult Donald Trumpi võitmist," ütles Sanders. "Meie kampaania tähendab meie maa muutmist ja valitsuse loomist, mis põhineb majanduslikul, ühiskondlikul, rassilisel ja keskkonnaalasel õiglusel."