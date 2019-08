USA portaal: Trump tegi ettepaneku orkaanide peatamiseks tuumapommidega

Allikate sõnul ei jõudnud Trumpi „orkaanide pommitamise” idee, mida ta mõlgutas esimesel ametiaastal ja veidi ka teisel enne, kui riikliku julgeoleku nõunikuks sai John Bolton, kuhugi välja.

Üks kõrgetasemeline administratsiooni ametnik, kes oli presidendi orkaanide pommitamise ideest teadlik, kaitses Trumpi mõtet ja ütles Axiosele, et see pole põhjus muretsemiseks. „Tema eesmärk – takistada katastroofilise orkaani mandrile jõudmist – ei ole halb,” ütles ametnik. „Tema eesmärk ei ole halb.”

Idee ei pärine Axiose teatel Trumpilt. Ettepanek õhkida tuumapomm orkaani silma kohal pärineb president Dwight Eisenhoweri ajast, kui selle tegi üks valitsuse teadlane.

Idee ilmub ikka ja jälle päevavalgele, kuigi teadlased on ühel meelel, et see ei töötaks. USA Ookeanide ja Atmosfääriadministratsioon (NOAA) on isegi avaldanud internetis kirjutise „troopilise tsükloniga seotud müütide” kohta, milles muu hulgas kirjutatakse: „Lisaks sellele, et see ei pruugi tormi isegi muuta, jätab see lähenemine tähelepanuta probleemi, et vallandatud tuumasaaste liiguks koos tuultega üsna kiiresti ning mõjutaks maismaapiirkondi ja põhjustaks hävitavaid keskkonnaprobleeme. On ütlemata selge, et see ei ole hea mõte.”

Lisaks kõigele muule on tuumapommi heitmine orkaanile keelatud tuumakatsetuste atmosfääris keelustamise kokkuleppega.