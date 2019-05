USA politseiohvri pere sai pea kümme miljonit eurot valuraha

37-aastane Frey ütles pressikonverentsil, et see on Minneapolise ajaloo suurim valurahamakse, ent arvestades, et naine tapeti ilma igasuguse põhjuseta, on see vajalik, et linn saaks edasi liikuda. „Tulistamise eel ei kujutatud kellelegi otsest ohtu,“ ütles ta. „Tänane otsus ei ole võit kellegi jaoks, vaid pigem viis linnana edasi liikuda.“

Tapetud naise pere lubas kaks miljonit dollarit annetada relvavägivalla vastu võitlemiseks.

40-aastane Justine Ruszczyk Damond helistas mullu politseisse, sest kahtlustas, et tema kodu lähedal tänaval vägistatakse kedagi. Kui naine politseinikele vastu läks, tulistas üks ohvitseridest teda kõhtu. Heleroosat t-särki ja dressipükse kandnud naisel oli käes kõigest mobiiltelefon.

Juhtunu leidis aset ajal, mil politseile tehtud hädakõnedele vastanud korrakaitseametnikke varitseti ja rünnati ning ka tulistaja, politseiametnik Mohamed Noor ütles kohtuprotsessi ajal, et kartis varitsust, kui saabus sündmuskohale asja uurima.

USA Minnesota prokuratuur leidis, et naise tulistamine oli siiski ebamõistlik ja vastuolus korrakaitsjatele kehtestatud teenistusreeglitega, ning nõuab 33-aastasele politseinikule tõsist karistust. Osariigi kohus tunnistaski politseinik Noore sel nädalal ettekavatsemata tapmises ja kolmanda astme mõrvas süüdi, küll aga mõisteti ta õigeks kõige raskemas teise astme mõrvas ehk tapmises eesmärgiga.

Juba varem sai Noor sule sappa politseist.