Reinoehl oli uurimise all president Donald Trumpi toetaja Aaron Danielsoni tapmise eest rassismivastasel meeleavaldusel Portlandis, vahendab BBC News.

Reinoehl ütles, et tulistas paremäärmusliku organisatsiooni Patriot Prayer liiget Danielsoni enesekaitseks. Reinoehl ütles Vice Newsile, et arvas, et Danielson kavatseb teda ja ta sõpra pussitada.

Esialgu pole teada, miks politsei Reinoehli tulistas. Mõnede politseinike sõnul haaras ta relva.