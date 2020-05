USA: Põhja-Korea võib maadelda näljahädaga

36-aastase Kim'i asukohast ei ole Põhja-Korea riigimeedia teatanud alates tema osalemisest parteikoosolekul 11. aprillil, tekitades intensiivseid spekulatsioone noore, ent raskelt ülekaalulise valitseja tervise kohta ja süvendades muret võimaliku ebastabiilsuse pärast tuumavõimekusega riigis - olukord, mis avaldaks mõju nii teistele Põhja-Aasia riikidele kui USA-le, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Me ei ole teda näinud. Meil ei ole mingit informatsiooni, millest täna teatada, me jälgime seda hoolikalt,” ütles Pompeo Fox Newsile, kui talt küsiti Kim Jong-uni asukoha ja tervise kohta.

Välisministri sõnul jälgib USA koroonaviiruse ohtu arvestades laiemalt olukorda Põhja-Koreas. „On reaalne oht, et Põhja-Koreas tuleb ka nälg, toidupuudus,” lisas Pompeo. „Me jälgime kõiki neid asju hoolikalt, sest neil on reaalne mõju meie paika pandud missioonile, mis on lõpuks Põhja-Korea tuumavabaks muutmine.”

USA president Donald Trump kohtus Kimiga 2018. ja 2019. aastal kolm korda, püüdes veenda teda loobuma ameeriklasi ähvardavast tuumarelvaprogrammist. Kuigi kõnelused on takerdunud, on Trump jätkanud Kimi kutsumist oma sõbraks.

Pompeo ei täpsustanud, mida ta toidupuuduse ohu all Põhja-Koreas täpsemalt silmas peab, kuid teadaolevalt suundus paariariigi majandusdelegatsioon sel nädalal Pekingisse arutama toiduvarude- ja kaubandusküsimusi, sest koroonaviiruse puhang on tõsiselt häirinud selle toiduainetega varustamist, ütlesid kaks asjaga kursis olevat ametnikku Reutersile.

Eelmisel nädalal teatati, et mõningates Põhja-Korea pealinna Pyongyangi poodides ja toidukauplustes on täheldatud paanilist kaupade kokkuostmist. Tulemuseks on üha tühjemad poeletid ja järjest kasvav esmatarbekaupade puudus, ütlesid mitu informeeritud allikat ajalehele NK News.

Vaesunud ja isoleeritud Põhja-Koreas on toidupuudus aldis tekkima. Lõuna-Korea hinnangul suri nende põhjapoolsete naabrite juures 1990. aastate näljahädade ajal 1,1 miljonit inimest.

Kadunud Kim

Naabermaa Lõuna-Korea ametnikud on väitnud, et teated Kimi tervisekomplikatsioonidest ei vasta tõele. On ka väidetud, et Kim viibib mereäärses Wonsani kuurordis, et kaitsta end koroonaviiruse eest. Trump ütles esmaspäeval, et tal on „väga hea ettekujutus” Kimi käekäigu kohta, aga ta „ei saa sellest rääkida”.