USA plaanitud missioon Pärsia lahel ei võta liitlasriikide seas kuidagi vedu

Saksa välisminister Heiko Maas teatas eile, et riik lükkab tagasi pakkumise osaleda USA juhitud missioonis Hormuzi väina laevaliikluse turvamiseks. „Saksa valitsus ei hakka USA esitatud ja plaanitud meremissioonis osalema,” ütles Maas. Välisministri sõnul soovib riik vältida sõjaliste pingete eskaleerumist ja eelistab USA maksimaalse surve strateegiale diplomaatiat. Ta lisas, et Saksamaa koordineerib oma poliitikat selles küsimuses Prantsusmaaga.

USA suursaadik Richard Grenell väljendas täna Saksamaa otsuse üle pahameelt. „Saksamaa on Euroopa suurim majandusjõud, see tähendab globaalset vastutust,” ütles suursaadik ajalehele Augsburger Allgemeine. „Ameerika on teinud palju ohvreid, et Saksamaa jääks osaks Läänest.” Ta lisas, et USA teeb Saksamaal 34 000 sõjaväelase hoidmiseks suuri kulutusi.

Briti uus välisminister Dominic Raab leiab erinevalt oma eelkäijast Jeremy Huntist, et Euroopa riigid peaksid Hormuzi väina kaitsma koostöös USA-ga. Prantsuse meedia teatel aga peavad Prantsuse, Saksa ja Briti valitsused läbirääkimisi „Pärsia lahe julgeolekuseire missiooni” asutamiseks, mis tegutseks USA omast sõltumatult. Prantsuse kaitseminister Florence Parly rõhutas eelmisel nädalal, et riik ei ühine ühegi missiooniga, mida võidaks seostada pingete eskaleerimisega.