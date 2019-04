USA peatas hävitajatega F-35 seotud varustuse tarnimise Türgile, sest viimane ostab Vene õhutõrjesüsteemi S-400

Lennuki tootja Lockheed Martini sõnul plaanib Türgi osta sada lennukit F-35A.

F-35 programmis osaleb praegu 12 riiki. Lennuki arendamises on osalenud USA, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, Holland, Kanada, Austraalia, Taani ja Norra. Kõik need riigid peale Kanada, Taani ja Türgi on juba lennukeid saanud. Lennukeid on ostnud ka Iisrael, Jaapan ja Lõuna-Korea.

USA peamine mure on, et S-400, eriti kui see on ühendatud Türgi integreeritud õhukaitsesüsteemi, võib koguda tehnilisi andmeid F-35 võimekuste kohta ja see kriitiline informatsioon võidakse edasi anda Moskvale kas tahtlikult või tahtmatult Venemaal väljatöötatud süsteemi „tagaukse” kaudu.