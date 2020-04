USA peatab WHO rahastamise, süüdistades seda viiruse leviku kinnimätsimises

Trump väljendas Valges Majas pressikonverentsil rahulolematust WHO-ga, leides, et see püüdis kriisi esimestel kuudel pisendada koroonaviiruse levimise ohtu ega saanud hakkama oma põhiliste ülesannetega, vahendab uudistekanal BBC.

"Meil on tõsine mure selle pärast, kas USA suuremeelsust on kasutatud parimal võimalikul viisil," tunnistas Trump, süüdistades terviseorganisatsiooni koroonaviiruse leviku tõsiduse kinnimätsimises. Ta rõhutas, et WHO tuleb selle eest vastutusele võtta.

USA riigipea sõnul on asjatundjatel vaja hinnata WHO juhtimisvigu enne, kui võib hakata rääkima rahastuse taastamisest. Hoolimata sellest püüab Trump juba leida uusi paiku, kuhu ülejääv raha suunata.

"Hakkame nüüd arutama, mida teha kogu selle rahaga, mis Maailma Terviseorganisatsioonile läheb," ütles Trump.

USA on WHO suurim finantseerija, andes sellele mullu 400 miljonit dollarit (15% WHO eelarvest).

ÜRO peasekretär Antonio Guterres taunis ööl vastu tänast USA otsust, öeldes, et "praegu pole aeg vähendada Maailma Terviseorganisatsiooni ega ühegi teise humanitaarorganisatsiooni varasid võitluses koroonaviiruse vastu".