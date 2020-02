USA peaprokurör William Barr: Trumpi säutsud ei lase mul oma tööd teha

Intervjuus ABC Newsile ütles Barr, et Trumpi sõnumid internetis ei lase tal oma tööd teha, vahendab CNN.

„Ma ei saa teha oma tööd siin ministeeriumis pideva taustakommentaariga, mis mind õõnestab,” ütles Barr. „See, et tehakse avalikke avaldusi ja säutsutakse ministeeriumi kohta, inimeste kohta ministeeriumis, meie meeste ja naiste kohta siin, ministeeriumis käsil olevate juhtumite kohta ja kohtunike kohta, kelle ees meil on juhtumeid, muudavad minu jaoks võimatuks oma töö tegemise ning kinnitamise kohtutele ja prokuröridele ministeeriumis, et me teeme oma tööd ausalt.”

Barri tegevus on sattunud tähelepanu alla seoses otsusega ütelda lahti prokuröridest, kes taotlesid karmi karistust Trumpi pikaaegsele sõbrale Roger Stone’ile. Trump õnnitles Twitteris Barri selle sammu eest, mis kutsus esile pahameele demokraatide hulgas, kes nõudsid juurdlust.

Neli karjääriprokuröri, kes Stone’i juhtumi kallal töötasid ja olid allkirjastanud algse süüdistusmemorandumi, tagandasid end teisipäeval ilmse protestina selle juhtumi juurest.

Barr kinnitas, et president ei ole kunagi palunud tal midagi mõnes kriminaaljuurdluses teha, aga ütles, et Trumpi säutsud käsil olevate juhtumite kohta ei lase tal oma tööd teha.

„Kas sa lähed edasi sellega, mis sinu arvates on õige otsus, või tõmbud säutsu pärast tagasi? Ja see just nagu illustreerib, kui segadusttekitavad need säutsud võivad olla,” ütles Barr.