USA pealinnas kogunetakse suurele meeleavaldusele politseivägivalla ja rassismi vastu

46-aastane mustanahaline relvastamata ja käed raudus Floyd suri, kui Minneapolise politseinik hoidis pea üheksa minutit oma põlve tema kaelal. Tapmine vallandas meeleavaldused, mis on USA linnade tänavatel kestnud juba viimased 12 päeva. Toetusaktsioone politseivägivalla ja rassismi vastu on pärast seda korraldatud üle maailma, sh Euroopa linnades, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Aktivistid on kutsunud täna pealinnas toimuvast meeleavaldusest osa võtma miljonit inimest.

"Meil on palju avalikku teavet, mis viitab sellele, et eeloleval laupäeval toimuv sündmus võib olla üks suuremaid, mida me siin linnas kunagi oleme näinud," ütles Washingtoni politseiülem Peter Newsham kohalikule meediale, lisades, et suur osa kesklinnast suletakse liiklusele juba varakult.

Põhja-Carolina kuberner Roy Cooper andis samal ajal korralduse lasta Floydi mälestuseks kõikide riigiasutuste ees olevad lipud laupäeval päikesetõusust kuni -loojanguni poolde masti. Täna peetakse seal ka tapetud mustanahalise pereisa auks mälestusteenistus.

Reedel toimusid massimeeleavaldused muu hulgas ka Atlantas, Los Angeleses, Minneapolises, Miamis, New Yorgis, Denveris ning Washingtonis Valge Maja ees. Öised protestid olid suures osas rahumeelsed, kuid pinge on endiselt terav, isegi kui võimud astuvad mitmel pool samme politseiprotseduuride reformimiseks.

Denveri föderaalkohtunik käskis linna politseil lõpetada pisargaasi, kummikuulide ja muude vähem letaalsete seadmete, näiteks välkgranaatide kasutamise rahumeelsete protestijate vastu, kusjuures tema otsuses tuuakse näiteid meeleavaldajate ja ajakirjanike vigastamisest politsei poolt.

"Tegemist on rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike ja meedikutega, kelle peal on kasutatud äärmuslikku taktikat, mille eesmärk on rahutuste mahasurumine, mitte meeleavalduste mahasurumine," kirjutas USA ringkonnakohtunik R. Brooke Jackson oma otsuses.

Minneapolises otsustasid demokraatlikud linnajuhid keelata politseil kasutada kägistamistaktikat ning ka California kuberner Gavin Newsom ütles, et ta lõpetab seesuguste meetodide õpetamise politseinikele.