USA pani Osama bin Ladeni poja Hamza eest välja miljon dollarit

Viimastel aastatel on Hamza bin Laden avaldanud video- ja audiosõnumeid, milles kutsutakse järgijaid üles ründama USA-d ja tema liitlasi kättemaksuks isa tapmise eest, vahendab BBC News.

USA eriväed tapsid Osama bin Ladeni Pakistanis 2011. aastal.

Osama bin Laden kiitis heaks 2001. aasta 11. septembri rünnakud USA vastu, milles hukkus ligi 3000 inimest.

USA kuulutas umbes 30-aastase Hamza bin Ladeni ametlikult ülemaailmseks terroristiks kaks aastat tagasi.

Hamza bin Laden abiellus 2001. aasta rünnakutes kasutatud neljast reisilennukist ühe kaaperdaja, Mohammed Atta tütrega.

Kirjadest, mis leiti Pakistanist Abottabadist, kus Osama bin Laden end varjas, võis aru saada, et ta oli hakanud kasvatama oma arvatavat lemmikpoega Hamzat oma järglaseks Al-Qaida juhi kohal, teatas USA.

„Me usume, et ta on ilmselt Afganistani-Pakistani piiril ja... ta käib ka Iraanis. Aga ta võib olla igal pool... Kesk-Aasia lõunaosas,” ütles diplomaatilise julgeoleku abiminister Michael Evanoff.

Arvatakse, et Hamza bin Laden veetis aastaid koos emaga Iraanis, kus ta ka ilmselt abiellus. Teistel andmetel võis ta elada Pakistanis, Afganistanis või Süürias.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ