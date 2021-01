USA osariikide kindlustatud kongressihoonete juures oli väiksemaid proteste

Protestid toimusid kapitooliumihoonete juures Texases, Oregonis, Michiganis, Ohios ja mujal. Paljudes kohtades valitses aga ka vaikus. Mingitest kokkupõrgetest teateid ei ole, vahendab BBC News.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on hoiatanud relvastatud protestide eest kolmapäeval toimuva Joe Bideni presidendiks vannutamise ajal.

Washingtoni kindlustama tuuakse üle 25 000 rahvuskaartlase. Asja tõsidust näitab see, et armeeminister Ryan McCarthy ütles eile Associated Pressile, et kõik Washingtoni toodavad rahvuskaartlased on läbinud taustakontrolli, sest kardetakse ohtu ka nende ridadest.

Eile vahistati seoses 6. jaanuari rahutustega Kapitooliumil New Mexico maakonnaametnik Couy Griffin, kes on organisatsiooni Kauboid Trumpi Poolt (Cowboys for Trump) asutaja ja kes lubas naasta inauguratsioonile tulirelvadega.

Paljud linnad valmistusid vägivaldseteks protestideks ka möödunud nädalavahetusel, püstitades tõkkeid ja tuues kohale tuhandeid rahvuskaartlasi.

Postitused Trumpi toetajate ja paremäärmuslaste internetivõrgustikes kutsusid eriti eilseks relvastatud meeleavaldustele, aga mõned organisatsioonid kutsusid oma liikmeid nendest hoiduma, viidates karmidele julgeolekumeetmetele või väites, et kavandatud üritused olid politsei seatud lõksud.

Väikesed rahvahulgad, mõned kümned inimesed, kogunesid ainult mõnedes linnades. Paljude osariikide kongressihoonete juures olid tänavad tühjad.

New York Times kirjutas, et Ohio osariigis Columbuses kogunes umbes 25 liikumise Boogaloo Bois raskelt relvastatud liiget.

Michigani osariigis protestis paar tosinat inimest, kellest osa oli relvastatud, kongressihoone juures Lansingis.

Umbes tosin protestijat, mõni relvastatud, seisis Texase kapitooliumi juures Austinis.

Pennsylvania pealinnas Harrisburgis märkis üks Trumpi poolehoidja rahva vähesust, öeldes: „Ei toimu midagi.”

Rohkem ja suuremaid proteste oodatakse kolmapäevaks, kui Biden ametlikult presidendiametisse vannutatakse.

Suurem osa Washingtonist on inauguratsiooni eel lukku keeratud. National Mall, mis on inauguratsioonide ajal tavaliselt rahvast täis, on nüüd Salateenistuse nõudmisel suletud.