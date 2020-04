USA ööpäevane Covid-19 surmade arv tõusis üle 1000

Californias oli siiski ettevaatlikku optimismi, et süsteem ei saa üle koormatud. Kuberner Gavin Newsom, kes oli esimene, kes andis osariigiülese kojujäämiskorralduse, ütles, et osariik on teel patsientide vajaduste rahuldamisele.

FEMA tarneahelat juhtiv kontradmiral John Polowczyk ütles, et föderaalvalitsus on kohale toonud 27,1 miljonit näomaski, 22,4 miljonit paari kaitsekindaid, 5,2 miljonit näokaitset ja üle 7600 hingamisaparaadi. Kammitakse läbi kogu maailma uute tarnete saamiseks.

Föderaalvõimud teatasid, et on konfiskeerinud liigkasuvõtjatelt ligi miljon isiklikku kaitsevahendit ja käte desinfitseerimise vahendit ning kavatsevad jagada need tervishoiutöötajatele New Yorgis ja New Jerseys.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!