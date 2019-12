USA õhuväebaasis kolm inimest tapnud saudide sõdur sõimas Ameerikat selle sõjategevuse eest

21-aastane Slshamrani kritiseeris oma postituses USA invasiooni paljudesse riikidesse, aga ka selle sõprust Iisraeliga, vahendab uudistekanal Daily Beast.

Ajalehe The New York Times andmetel peeti tulistamise järel kinni kuus Saudi Araabia kodanikku, kellest osa, hoolimata sellest, et võimude arvates tegutses tapja üksinda, nähti tulistamist kaameratega jäädvustamas.

On veel teadmata, kas ülekuulatud saudidel võis tulistamisega ka otsene või kaudne seos olla.

Veretöö eelõhtul toimunud peol näitas Slshamrani selle külalistele aga videoid massitulistamistest, rääkisid tunnistajad.

Alles hiljuti külastas tulistaja ja veel kolm saudide sõdurit ka New Yorki, kus väisati mitut muuseumi ja populaarset Rockefeller Centerit. Võimud uurivad nüüd, kas nad kohtusid seal kellegagi, märkis ajaleht.