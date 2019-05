USA õhurünnakus jättis „vääritimõistmiste tõttu“ elu tosin afgaani

Traagiline vahejuhtum leidis aset neljapäeval, kui kohalike politseijõudude ja äärmusorganisatsiooni Taliban võitlejate vahel puhkes äge tulevahetus, mille lahendamiseks palus Kabul USA õhujõudude abi.

Teadaolevalt üritasid afgaanid Helmandi provintsi lõunaosas eemaldada hoonelt Talibani lippu, vahendab uudisteportaal Stars and Stripes õujõudude raportit, mille kohaselt väideti ameeriklastele, et ala on nn sõbralikest jõududest puhas.

„Tuleb aga nentida, et see ei vastanud tõele, põhjustades traagilise vahejuhtumi,“ märkis NATO Afganistani missioon reedel. „Uurim vääritimõistmise põhjusi, et vältida selliste juhtumite kordumist. Oleme iga päev ja iga missiooniga pühendunud kommunikatsiooni parendamisele ja kahetseme seda meie liitlaste jaoks traagilist kaotust.“

Afganistani siseministeerium teatas, et hukkus kaheksa julgeolekujõudude töötajat, ent piirkondlike sõjaväe- ja tsiviilallikate sõnul nõudis õhurünnak 17 politseiniku elu ja vigastada sai veel vähemalt 14 inimest, märgib Stars and Stripes.

Afganistani sõda algas 2001. aastal.