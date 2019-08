USA nooruk avas Texase kaupluses ostlejate pihta automaatrelvast tule, tappes 20 inimest

Tulistaja lõpetas tapmise politsei saabudes ja andis end vastupanu avaldamata üles. 21-aastase Crusiuse motiivide kohta annab aimu tema manifest, mille ta vahetult enne veresauna korraldamist sotsiaalmeediasse postitas. „Isiku manifest osutab teatud määral seosele võimaliku vihakuriteoga,“ ütles ööl vastu tänast pressikonverentsil El Paso politseiülem Greg Allen.

Teadaolevalt kutsus mees selles üles peatama latiinode „invasiooni“.

680 000 elanikuga El Paso linn asub Mehhiko piiri lähedal ja selle elanikest ülekaalukas enamus on pärit Lõuna-Ameerikast, rääkides emakeelena hispaania keelt.

USA president Donald Trump säutsus laupäeval oma Twitteri kontol, et avaldab inimestele kaastunnet seoses kohutava tulistamisega Texases. „Teated on väga halvad, mitmed on tapetud,“ nentis riigipea.

Juhtunut uurib ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

Shocked and deeply saddened by the shooting in El Paso, Texas. My thoughts are with the victims, their families and loved ones. — Jüri Ratas (@ratasjuri) August 4, 2019



Eesti peaminister Jüri Ratas avaldas täna hommikul ameeriklastele kaastunnet, säutsudes oma Twitteri kontol, et on väga kurb ja šokeeritud, kuuldes tulistamisest El Pasos. „Minu mõtted on kannatanute, nende perede ja lähedastega,“ sõnas ta.