USA New Yorgi osariigis tuli päevavalgele veel üks mustanahalise mehe politseinike käes suremise juhtum

Prude kannatas vaimse tervise probleemide käes, kui politsei ta märtsis kinni pidas, vahendab BBC News.

Prude suri haiglas nädal hiljem. Perekond avaldas tema loo pressikonverentsil alles nüüd.

Prude’i surm leidis aset kaks kuud enne, kui George Floydi tapmine kutsus esile ülemaailmse pahameele.

Viimastel nädalatel on pinged USA-s taas kasvanud pärast seda, kui Wisconsini osariigis Kenoshas tulistas politsei 23. augustil vahistamise käigus seitse korda selga mustanahalisele Daniel Blake’ile, mis kutsus esile vägivaldseks muutunud protestid.

Prude’i vend Joe kutsus New Yorgi osariigis Rochesteris 23. märtsil politsei, sest Prude’il olid ägedad vaimse tervise probleemid.

„Ma tegin telefonikõne, et mu vend abi saaks, mitte et mu vend lintšitaks,” rääkis vend eilsel pressikonverentsil.

Politsei kehakaamera video näitas, et kerges lumesajus alasti tänaval jooksnud Prude oli relvastamata, kui politseinikud ta vastu maad surusid.

Video näitab, et Prude kuuletus kohe, kui politseinikud saabusid, käskisid tal maha heita ja käed seljale asetada.

Prude muutus aga närviliseks, sõimas politseinikke ja sülitas, aga ei ole näha mingit füüsilist vastupanu.

Prude ütles politseinikele, et ta on nakatunud koroonaviirusega, ja talle pandi pea ümber „sülitamiskaitse”.

Kriitikute sõnul on sülitamiskaitsmed kannatusi tekitavad ja alandavad, võivad tekitada paanikat ja muuta raskemaks hingamisraskuste märkamise.

Salvastuses on näha üht politseinikku surumas mõlema käega Prude’i pead vastu maad ja ütlemas: „Lõpeta sülitamine.”

Kui Prude rabelemise lõpetab ja vaikseks jääb, märgib üks politseinik: „Tal on üsna külm.”

Meedikud püüavad Prude’i elustada, enne kui ta kiirabiautosse viiakse. Elus hoidvad aparaadid lülitati välja nädal hiljem, 30. märtsil.

Perekonna advokaat ütles, et juhtumit ei avalikustatud varem seetõttu, et salvestuse kättesaamine võttis kuid aega.

New Yorgi osariigi peaprokurör nimetas Prude’i surma tragöödiaks ja ütles, et juurdlus selle üle on käimas. Juhtumis osalenud politseinikke ei ole töölt kõrvaldatud.