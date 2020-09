USA New Yorgi osariigis kõrvaldati mustanahalise mehe surma tõttu töölt seitse politseinikku

Vaimse tervise probleemidega Daniel Prude suri märtsis pärast seda, kui talle pandi pähe „sülitamiskaitse”, mis on mõeldud politseinike kaitsmiseks sülje eest, vahendab BBC News.

Rochesteri linnapea Lovely Warren ütles, et Prude’i surmani viis süstemaatiline rassism.

„Ma kõrvaldan kõnealused politseinikud täna töölt volikogu nõuande vastaselt ja ma kutsun peaprokuröri oma juurdlust lõpule viima,” ütles linnapea Warren. „Daniel Prude’i vedasid alt meie politseiamet, meie vaimse tervishoiu süsteem, meie ühiskond ja teda vedasin alt mina.”

Warren lisas, et Prude’i surm on tõestus selle kohta, et paljud väljakutsed, millega oldi silmitsi minevikus, on samad väljakutsed, millega ollakse silmitsi täna.

Linnapea ütles, et Rochesteri politseiülem La’Ron Singletary ei teavitanud teda sellest juhtumist kuni eelmise kuu alguseni.

Juhtumi üksikasjad tulid päevavalgele alles kolmapäeval, kui avaldati politseinike kehakaamera salvestus.

Warren ütles, et see, mida ta nägi videost, oli hoopis midagi muud kui see, mida politseiülem talle algselt rääkis. Viimane ütles Warreni sõnul alguses, et tegemist oli narkootikumi üledoosiga.

Warren ütles, et on politseiülem Singletarys sügavalt, isiklikult ja professionaalselt pettunud.

Seotud lood: USA New Yorgi osariigis tuli päevavalgele veel üks mustanahalise mehe politseinike käes suremise juhtum

Singletary ise eitas püüet juhtunu üksikasju varjata.

Prude’i vend Joe kutsus New Yorgi osariigis Rochesteris 23. märtsil politsei, sest Prude’il olid ägedad vaimse tervise probleemid.

„Ma tegin telefonikõne, et mu vend abi saaks, mitte et mu vend lintšitaks,” rääkis vend eilsel pressikonverentsil.

Politsei kehakaamera video näitas, et kerges lumesajus alasti tänaval jooksnud Prude oli relvastamata, kui politseinikud ta vastu maad surusid.

Video näitab, et Prude kuuletus kohe, kui politseinikud saabusid, käskisid tal maha heita ja käed seljale asetada.

Prude muutus aga närviliseks, sõimas politseinikke ja sülitas, aga ei ole näha mingit füüsilist vastupanu.

Prude ütles politseinikele, et ta on nakatunud koroonaviirusega, ja talle pandi pea ümber „sülitamiskaitse”.

Kriitikute sõnul on sülitamiskaitsmed kannatusi tekitavad ja alandavad, võivad tekitada paanikat ja muuta raskemaks hingamisraskuste märkamise.