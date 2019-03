USA New Yorgi osariigi maakond kuulutas leetrite tõttu välja eriolukorra

Keelu eiramine on karistatav 500-dollarise trahvi ja kuni kuuekuulise vanglakaristusega, vahendab BBC News.

Leetrite puhangud on USA-s praegu ka Washingtoni, California, Texase ja Illinoisi osariikides.

Vaktsineeritud laste osakaal on USA-s pidevalt langenud, sest paljud lapsevanemad on selle vastu filosoofilistel või religioossetel põhjustel või seetõttu, et usuvad eksitavat informatsiooni, mille järgi põhjustavad vaktsiinid lastel autismi.

„Me ei istu käed rüpes, kui lapsed meie kogukonnas ohus on,” ütles Rocklandi maakonna tegevjuht Ed Day oma avalduses. „See on rahvatervisekriis ja on aeg häiret anda.”

Ajalehe New York Times teatel on leetrite puhang Rocklandis suuresti keskendunud ultraortodokssete juutide kogukonnale.

Day sõnul on tervishoiuinspektorid puutunud kokku kohalike elanike vastupanuga, mida ta nimetas vastuvõetamatuks ja vastutustundetuks.

„Neile on öeldud: „Me ei aruta seda, ärge tagasi tulge,” kui nad külastasid nakatunud isikute kodusid osana oma juurdlusest,” ütles Day.

Võimude teatel kehtib korraldus, mis keelab vaktsineerimata lastel viibida sellistes kohtades nagu koolid, kaubanduskeskused, restoranid ja religioossed hooned, 30 päeva.