USA nakkuskontrolli ametkonna juht hoiatas, et koroonaviiruse teine laine võib tulla hullem kui praegune

Intervjuus ajalehele Washington Post ütles Redfield, et „on olemas võimalus, et viiruse pealetung meie riigile järgmisel talvel on tegelikult veelgi keerulisem kui see, mille me just läbi tegime”, vahendab BBC News.

Redfield kutsus USA ametnikke valmistuma gripi- ja koroonaviiruse üheaegseks epideemiaks.

Redfield rõhutas gripi vastu vaktsineerimise tähtsust. Ta ütles, et vaktsineerimine võib jätta haiglavoodi vabaks koroonaviirusesse nakatunud emadele või vanaemadele.

CDC juhi sõnul saabus koroonaviirus USA-sse, kui tavaline gripihooaeg oli lõppemas. Redfield väitis, et kui see oleks saabunud talvise gripihooaja tipus, „oleks olnud tõesti, tõesti, tõesti, tõesti keeruline”.

Redfieldi sõnul jääb sotsiaalse distantsi hoidmine viiruse leviku takistamisel põhiliseks ja ta kutsus ametnikke selle tähtsuse rõhutamist jätkama ka siis, kui liikumispiirangud kaotatakse.

Redfield kutsus osariikide ja föderaalametnikke suurendama testimist, et teha kindlaks inimesed, kellel on koroonaviirus, ja inimesed, kellega nad on kokku puutunud.

