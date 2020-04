USA nakkushaiguste ekspert: käepigistus peaks ka pärast koroonakriisi minema ajalukku

Allergiate ja nakkushaiguste riikliku agentuuri direktor ütles ajakirjanikele käepigistuse kohta, et õppetund, mis tasuks koroonaviiruse pandeemiast kaasa võtta, on see, et sama võib korduda ka edaspidi. Kuna teadaolevalt levivad mitmesugused hingamisteede infektsioonid just käte kaudu, tuleks käepigistuse vajadus uuesti ümber vaadata, tõdes Fauci.

"Järk-järgult tavaellu naastes ei saa te jalad ees vette hüpata," ütles Fauci, rääkides samal ajal sellest, kuidas elu võiks lõpuks normaliseeruda. “Te küsite, mis on need asjad, mida saaksite ikkagi teha, et naasta taas normaalsusesse? Üks neist on absoluutne ja pidev kätepesu. Teine on see, et te ei tohi kunagi kellegi kätt suruda."

"Ma ei usu, et me peaksime üksteisega ausalt öeldes enam kunagi kätt suruma. See ei oleks hea mitte ainult koroonaviiruse tõkestamiseks; tõenäoliselt vähendaks see ka gripiviiruse esinemisjuhte meie riigis dramaatiliselt," leidis Fauci.

"Ma saan aru, et see kõlab hullumeelselt, kuid nii peaks tegelikult toimima," tõdes eksperdist nõunik.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on koroonaviirus tänaseks USA-s diagnoositud enam kui 425 000 inimesel.