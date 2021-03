USA mõistis Venemaa vaktsiinidealase desinformatsiooni pärast ametlikult hukka ja lubas selle vastu võidelda

„On väga selge, et Venemaa teeb oma vanu trikke ja see seab potentsiaalselt inimesed ohtu desinformatsiooni levitamise näol vaktsiinide kohta, mille kohta meie teame, et need päästavad iga päev elusid,” ütles USA välisministeeriumi esindaja Ned Price eile ajakirjanikele, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Päev varem oli USA ajaleht Wall Street Journal kirjutanud USA välisministeeriumile alluva Global Engagement Centeri järeldusest, et Venemaa on nelja koordineeritud kampaanias osaleva internetiplatvormi taga.

Wall Street Journal kirjutas, et need veebilehed võimendavad USA-s toodetud Pfizeri vaktsiini ohte ilmselt selleks, et upitada Venemaa oma vaktsiini Sputnik V.

Veebilehed rõhutavad rahvusvahelisi uudiseid, mis esitavad vaktsiinide kohta negatiivseid seisukohti, pakkumata vastukaaluks informatsiooni vaktsiinide ohutuse ja efektiivsuse kohta, teatas Wall Street Journal.

Price ütles, et nendel veebilehtedel on olnud informatsiooni kahe USA Toidu- ja Ravimiameti heaks kiidetud vaktsiini kohta.

Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ütles pressikonverentsil, et desinformatsiooniga võideldakse kõigi vahenditega.

Global Engagement Center on desinformatsiooni levitavate veebilehtedena kindlaks teinud New Eastern Outlook and Oriental Review’, mida kontrollib keskuse sõnul Venemaa Välisluureteenistus (SVR) ja News Fronti, mida peab väidetavalt Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) ja mis baseerub Venemaa okupeeritud Krimmis.

Uudisteagentuur AFP teatas Global Engagement Centerile viidates, et tuhanded Venemaaga seotud sotsiaalmeediakontod on teinud koordineeritud kampaaniat, et õõnestada ametlikku informatsiooni koroonaviiruse kohta.