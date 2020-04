USA Missouri osariik kaebas Hiina koroonaviiruse pärast kohtusse

Missouri peaprokurör Eric Schmitt väidab hagis, et Hiina ei tegutsenud piisavalt viiruse leviku peatamiseks, vahendab BBC News.

Schmitti väitel on Missouri elanikud kannatanud majanduslikku kahju kuni kümneid miljardeid dollareid.

„Missouris on viiruse mõju väga reaalne – tuhanded on nakatunud ja paljud surnud, pered on eraldatud surevatest lähedastest, väikeettevõtted sulgevad uksi ja neil, kes elavad palgapäevast palgapäevani, on raskusi toidu lauale panemisega,” teatas Schmitt oma avalduses. „Hiina valitsus valetas Covid-19 ohu ja nakkava iseloomu kohta kogu maailmale, vaigistas vilepuhujad ja tegi vähe haiguse leviku peatamiseks. Nad tuleb oma tegude eest vastutusele võtta.”

Eile esitatud tsiviilhagi on suunatud Hiina valitsuse, Hiina Kommunistliku Partei ning Hiina ametnike ja institutsioonide vastu.

Õiguseksperdid peavad seda sammu küsitavaks ega usu, et sellega kaugele jõutakse. Õiguslik doktriin nimega suveräänne puutumatus annab välisriikide valitsustele laialdase kaitse USA kohtutes süüdistuste esitamise eest.

Lisaks sellele kulutab Missouri osariik kohtuasjale maksumaksjate raha.

„Ameerika poliitikas on vana nali, et igas osariigis tähendab AG peaprokuröri (Attorney General), aga see tähendab ka kuberneriks pürgijat (Aspiring Governor),” märkis New Yorgi meediastrateeg Stu Loeser.

Usutakse, et kohtuasjal on reklaamiväärtus ja teised osariigid järgivad eeskuju, aga mingit reaalset tulu sellest ei tõuse.