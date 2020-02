USA minister: Venemaa ei suuda sanktsioonide tõttu Nord Stream gaasitoru ehitust lõpuni viia

Minister Bruyettilt küsiti, kas ta usub, et Venemaa suudab USA sanktsioonidest mööda minna ja torustiku ehitamise ise lõpetada. "Nad ei suuda seda," leidis USA minister. "Nad eeldavad väga pikka viivitust, sest Venemaal puudub sobiv tehnoloogia". "Kui nad seda tehnoloogiat arendavad, näeme, mida meie omakorda teha saame," lisas ta.

Austria nafta- ja gaasiettevõtte OMV juht Rainer Seele avaldas samas reedel usku, et Vene pool suudab leida aluse Nord Stream 2 ehituse lõpuleviimiseks. Venemaa energiaminister Alexander Novak ütles varem, et gaasitoru saab lõpule viia laevaga Akademik Tšerski, mille täiendav ettevalmistamine Baltikumis töötamiseks on siiski vajalik.

USA kehtestas mullu karmi sanktsioonide paketi kõikidele gaasijuhtmega tegelevatele Euroopa ja Venemaa ettevõtetele seoses murega, et Nord Stream 2 vähendab oluliselt Lääne-Euroopa julgeolekut.

Berliin seisab kindlalt projekti taga.