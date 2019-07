USA mereväelane mõisteti Islamiriigi võitleja tapmises õigeks

40-aastast Edward Gallagheri süüdistati 2017. aastal Iraagis aset leidnud intsidendis, mille käigus pussitati surnuks sõjavangi võetud 15-aastane terroriorganisatsiooni Islamiriik (ISIS) võitleja, vahendab uudistekanal BBC.

Ta mõisteti süüdi 17-aastase poisi surnukehaga fotol poseerimises, ent õigeks kõikides teistes süüdistustes. Otsus tuli pärast seda, kui üks teine mereväelane tunnistas, et hoopis tema oli see, kes sõjavangi tappis.

Gallagher ei tunnistanud end süüdi ettekavatsetud tapmises ega teistes talle esitatud süüdistustes.

Tunnistusi jaganud eriüksuse meedik rääkis kohtule, et Gallagher kõndis vangi juurde ja pussitas teda korduvalt ilma sõnagi lausumata. Hiljem tunnistas see sama meedik aga, et hoopis tema oli see, kes pussitatule otsa peale tegi, lämmatades noore võitleja.

„Ma teadsin, et ta sureb niikuinii,“ põhjendas Corey Scott oma tegu.