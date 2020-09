USA: meie loodame, et Putin soovitab Sotšit väisaval Lukašenkal oma rahva tahtele järele anda

57-aastane Biegun, kes oli enne asevälisministriks saamist USA Põhja-Korea eriesindaja, ütles ajakirjanikele, et juhul, kui Venemaa otsustab jätkata Valgevene autoritaarse valitseja toetamist, võib see sealse rahva ka Venemaa vastu pöörata, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Tema sõnul on suurem osa valgevenelasi "näinud Venemaad kui neile kõige südamelähedasemat riiki". "Me austame seda meelsust ja suveräänset valikut. Aga seetõttu jääb meile arusaamatuks, kuidas Moskva saaks toetada sellist režiimi ja vägivalda rahumeelsete kodanike vastu, kes kasutavad oma põhiseaduslikku õigust kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadusele," tõdes Biegun.

USA kõrge diplomaat hoiatas seega, et kui Venemaa valitsus "jätkab samasugust kurssi, võib see Valgevene rahva - kellel pole Venemaale mingeid etteheiteid - Moskva vastu pöörata".

Lukašenka kohtub president Putiniga 14. septembril Musta mere äärses kuurordis Sotšis, mis on nende esimene näost näkku kohtumine pärast vastuolulisi valimisi. Vahepeal on Lukašenka siiski Putiniga mitu korda rääkinud, tehes seda telefoni teel. Viimane lubas talle kahepoolse sõjalise pakti alusel sõjalist abi, sealhulgas politseijõude.

Juba esmaspäeval Sotšis toimuv kohtumine järgneb Putini aastaid kestnud üleskutsetele Valgevenega liitriigi loomiseks, mis süvendab muret, et hädas olev Lukašenka võib Venemaa liidri nõudmistele alluda.

USA asevälisminister avaldas lootust, et Putin väljendab muret Lukašenka valitsuse poolt Valgevene, aga ka Venemaa kodanike vastu toime pandud vägivalla pärast ning kutsub teda seetõttu üles tagasi astuma.

"Me loodame, et Moskva sõnum on see, et valitseja peab andma oma rahva tahtele järele," ütles Biegun peatselt toimuvat kohtumist kommenteerides.

Ta märkis, et USA töötab koos oma Euroopa liitlaste, Moskva ja Valgevenega, et "luua ettepanek, mis tagab Lukašenkale võimaluse lahkuda". Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia peaministrid avaldasid aga ühisavalduse, milles öeldakse, et Valgevene peaks korraldama uued presidendivalimised, mis aitaks vastasseisule lõpu teha.