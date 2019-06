USA meedia: tankerirünnaku eel üritas Teheran raketiga USA õhusõidukit alla tuua

Iraani süüdistas „provotseerimata rünnakutes” neljapäeval USA välisminister Mike Pompeo.

„USA hinnang on, et rünnakute eest on vastutav Iraani Islamivabariik,” ütles ta pressikonverentsil Washingtonis. „Taoline hinnang põhineb luureandmetel, ekspertteadmiste tasemel, mida on vaja selle operatsiooni läbiviimiseks, hiljutistel samasugustel rünnakutel laevanduse vastu ja faktil, et ühelgi käsilaste rühmitusel, mis selles piirkonnas tegutsevad, ei ole ressursse ega oskusi sellise keerukuse astmega tegutseda.”