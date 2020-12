USA meedia: Nashville´i pommirünnaku võis ajendada arvatava toimepanija "5G-paranoia"

Võimas plahvatus toimus Tennessee osariigi kõrgeima hoone, telekommunikatsiooniettevõtte AT&T kohaliku kontori kõrval. Uurijad usuvad, et selle taga võis olla mees nimega Anthony Quinn Warner. Viimase kodu otsiti laupäeval FBI poolt läbi, vahendab Reuters.

Warneriga varem koos töötanud kohalik kinnisvaramaakler Steve Fridrich võttis FBI-ga ühendust. Ta rääkis hiljem ajakirjanikele, et uurijad tundsid huvi, kas ta on teadlik Warneri huvist viienda generatsiooni mobiilside tehnoloogia (5G) ja ennekõike seda puudutavate vandenõuteooriate vastu - mille kohaselt kasutatakse seda ameeriklaste järele luuramiseks.

Fridrichi sõnul oli Warner töö ajal "tore kutt", aga nende kontakt sellega ka piirdus. "Teate, ta oli tehnoloogiahuviline kutt - ja ma ei ütle seda negatiivses võtmes. Ta tegi oma töö ära ja lahkus. Ta ei häirinud kedagi. Ta ajas oma asja," ütles Fridrich.

FBI teatas, et ei saa käimasolevat uurimist kommeteerida.

Tänavu hakkas levima hulgaliselt vandenõuteooriad 5G rakendamise kohta, sealhulgas see, et tehnoloogia aitab koroonaviirusel levida või on suisa selle tekke põhjuseks, märgib NewsWeek. Vandenõuteoreetikud ründasid Suurbritannias ka 5G mobiilsidemaste, saades selleks indu sotsiaalmeedias levivast väärinformatsioonist.