USA luurejuht kuulutas Hiina suurimaks ohuks Ameerikale ja kogu maailmale

„Luureandmed on selged: Peking kavatseb domineerida USA ja ülejäänud planeedi üle majanduslikult, sõjaliselt ja tehnoloogiliselt,” kirjutas Ratcliffe, vahendab Associated Press. „Paljud Hiina suuremad avalikud algatused ja väljapaistvad ettevõtted pakuvad ainult kamuflaažikihti Hiina Kommunistliku Partei jaoks.”

„Ma nimetan Hiina lähenemist majandusspionaažile „röövi, kopeeri ja asenda”,” teatas Ratcliffe. „Hiina röövib USA ettevõtetelt nende intellektuaalse omandi, kopeerib tehnoloogia ja asendab USA ettevõtted maailmaturul.”

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ametnikud on Hiina-vastast retoorikat karmistanud juba kuid, eriti presidendivalimiste kampaania ajal, kui Trump püüdis süüd koroonaviiruse levimise pärast teistele veeretada. Trump hoiatas kampaania käigus, et presidendivalimised võitnud Joe Biden on Hiina suhtes pehme.

Trumpi administratsioon, mis varem uhkustas soojade suhetega Hiina presidendi Xi Jinpingiga, on kehtestanud Hiinale ka sanktsioone Taiwani, Tiibeti, kaubanduse ja Lõuna-Hiina mere asjus. USA on astunud samme Hiina telekommunikatsioonihiiu Huawei vastu ning püüdnud kehtestada piiranguid Hiina sotsiaalmeediarakenduste TikToki ja WeChati vastu.

Trumpile lojaalne Ratcliffe, keda on süüdistatud riikliku luuredirektori ametikoha politiseerimises, on olnud selles ametis alates maist.

Oma kirjutises ütles Ratcliffe, et on 85 miljardi dollari suuruse luure-eelarve raames raha ümber suunanud Hiina ohuga tegelemiseks. Ratcliffe’i sõnul valmistub Peking püsivaks vastasseisuks USA-ga, millega tuleb tegeleda.

„See on kord põlvkonna jooksul ette tulev väljakutse. Ameeriklased on alati olukorra kõrgusel olnud, alates fašisminuhtluse alistamisest kuni raudeesriide mahatõmbamiseni,” kirjutas Ratcliffe. „Praeguse põlvkonna üle mõistetakse kohut vastuse põhjal Hiina jõupingutustele kujundada maailm ümber oma näo järgi ja asendada Ameerika domineeriva supervõimuna.”