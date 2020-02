USA lubab Ida- ja Kesk-Euroopa energiaprojektidele ligi miljardit

"Ühendriigid kavatsevad oma Rahvusvahelise Arengu Finantskorporatsiooni ja USA kongressi toel anda Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele Kolme mere algatuse rahastamiseks miljard dollarit," ütles Pompeo täna Müncheni julgeolekukonverentsil.

Tema sõnul peaks see "kaitsma maailmas vabadust ja demokraatiat".

Välisminister Pompeo lükkas laupäeval ühtlasi kategooriliselt tagasi USA administratsiooni pihta käiva kriitika ja lääneliidu kokkuvarisemise ohu, millest Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier rääkis konverentsi avamisel.

Tema sõnul on Euroopa juhtide hirm, et lääne mõjuvõim väheneb, "suur liialdus". Väiteid, et koostöö puudub, nimetas Pompeo valeks. "Mul on hea meel teatada, et Atlandi-ülese liidu surm on tugevalt liialdatud," lisas ta, parafraseerides Mark Twaini kuulsat tsitaati.