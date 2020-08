USA lõunarannikut tabab eluohtlik neljanda kategooria orkaan Laura

Orkaanihoiatuskeskuse teatel saabub orkaan Laura Texase rannikule eeldatavalt "ületamatu" veetaseme tõusu, äärmuslike tuulte ja üleujutustega, vahendab BBC.

Okraanituul puhub hetkel kuni 66 meetrit sekundis ning juhul, kui torm enne maabumist ei vaibu, oleks see üks kõige tugevamatest tormidest, mis on USA lõunarannikut kunagi tabanud.

On hoopis võimalik, et torm kogub veel jõudu juurde ja kasvab vahetult enne rannikule jõudmist tugevaimaks viienda kategooria orkaaniks. Torm suutis kasvada 70% tugevamaks pelgalt ööpäevaga, olles veel teisipäeval vaevalt kolmanda kategooria orkaan.

Poolel miljonil elanikul on palutud piirkonnast evakueeruda.

Orkaanihoiatuskeskuse esindaja ütles, et Laura kasvas kiiresti hirmuäratavaks orkaaniks, mis ähvardab hävitada maju ja tekitada uputusi. "Ta on muutunud märkimisväärselt tugevamaks ja pole märke, et ta võiks lähemal ajal vaibuda," tõdes viimane.

Texase kuberner Greg Abbott nimetas Laurat eluohtlikuks tormiks. "Antud tormiga kaasnevaid tingimusi pole võimalik üle elada. Soovitan Texase elanikel kasutada järelejäänud tunde evakueerumiseks," ütles kuberner ööl vastu tänast.

Orkaani eest hoiatas ka USA president Donald Trump, kes lubas sealsetele võimudele igakülget abi.