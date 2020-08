USA lõunarannikut asus rappima üks selle ajaloo võimsamaid orkaane: eluohtlikult tugev tuul toob surmava veetaseme tõusu

Orkaan maabus pärast seda, kui ametnikud mõlemas osariigis olid välja andnud kõige tõsisemas toonis hoiatused, lüües häirekella tormi osas, mis võib mitmes mõttes olla üks rängimatest, mis on riiki viimastel kümnenditel tabanud.

USA riiklik orkaanikeskus nimetas tormiga kaasnevat veetaseme tõusu kolmapäeval “mitte üleelatavaks” ja hoiatas, et vesi võib jõuda kuni 60 kilomeetri kaugusele sisemaal. Ametnikud ütlesid ka, et rannikualad, nagu Cameroni omavalitsus Louisiana osariigis, saavad Mehhiko lahe poolt sisuliselt üle võetud kuni üleujutuste taandumiseni.

“Ma palun praegu inimestel pöörata sellele tormile tähelepanu selleks, et pääseda eluga,” ütles Louisiana osariigi kuberner John Bel Edwards elanikele orkaani maabumise eel toimunud briifingul. “Mõistke, et meie riik pole paljude aastakümnete jooksul näinud selliseid üleujutusi. Me pole väga-väga pikka aega näinud sellist tuulte kiirust.”

1,5 miljonil Texase ja Louisiana elanikul paluti neljapäeval valmis olla evakuatsiooniks, neist omakorda poolel miljonil paluti juba kolmapäeval oma kodudest lahkuda viivitamatult.

Võimuesindajate sõnul ei jõudnud paljud inimesed hoolimata kohustuslikust evakuatsioonikorraldusest õigel ajal lahkuda. “On juba liiga hilja,” ütles kohaliku politsei esindaja Tony Guillory CNNile.

Ilmateenistuse teatel on piirkonda tabanud tugevad vihmad ning juba on ka teateid murdunud puudest ja kahjustada saanud hoonetest. Ühtlasi on kümned tuhanded inimesed jäänud elektrita.

“Orkaan Laura on üks kõige tugevamaid torme, mis on kunagi USA rannikut tabanud,” ütles orkaanide uurimisega tegelev Colorado osariigi ülikooli teadlane Philip Klotzbach.