USA Louisiana osariiki rappinud võimas orkaan Laura säästis hullemast, nõudes aga siiski mitu elu

Tuul, mis puhus iiliti kuni 67 meetrit sekundis, põhjustas palju pahandust: elektrita jäi enam kui pool miljonit majapidamist, sajad hooned muutusid elamiskõlbmatuks ning kohalikus tööstusettevõttes puhkes tõsine "keemiatulekahju", vahendab BBC.

Osariigi ajaloo suurim torm ei toonud aga kaasa kardetud kuuemeetrist veetõusu, kui see neljapäeval kiiresti sisemaale liikus, vaibudes mõne tunniga orkaanist troopiliseks tormiks.

USA riiklik orkaanikeskus teatas kohaliku aja järgi neljapäeva õhtul, et torm on vaibununa jõudnud Arkansasesse, tuues sinna küll ainult 20 meetrit sekundis puhuva tuule, ent ähvardab endiselt tugevate vihmasadudega.

Louisiana kuberner John Bel Edwards ütles, et osariik pääses hullemast ega "kandnud absoluutset katastroofilist kahju, mida pidasime tõenäoliseks". Ta aga rõhutas, et torm tegi sellegipoolest "tohutult palju kahju", ja manitses inimesi valvsaks jääma.

USA president Donald Trump sai föderaalselt kriisihaldamise agentuurilt (Fema) sündmustest ülevaate ja ütles, et ta läheb piirkonda nädalavahetusel. Ta märkis, et oli valmis oma kõne vabariikliku partei kongressil edasi lükkama, kuid lisas: "Meil natuke vedas. See oli väga suur ja väga võimas, kuid läks kiiresti üle."

Orkaan Laura ja veel üks torm Marco pühkisid enne USA-sse jõudmist üle Kariibi mere, nõudes sealsetel saartel 24 inimese elu.