USA loob uue Balti Julgeolekuinitsiatiivi ja eraldab Baltimaadele 169 miljonit dollarit

Eesti kaitseministeeriumi teatel on märkimisväärne, et esmakordselt eraldati need vahendid uue Balti Julgeolekuinitsiatiivi raames, millega toodi meie piirkonna julgeolekumured USA seadusandluses konkreetselt välja.

"Kongressi otsus näitab, et meie suurim liitlane on pühendunud meie piirkonna kaitsele ja mõistab siinseid julgeolekuohte. Me hindame seda kõrgelt ja oleme valmis igal tasandil väärtuslikku ja järjepidevat koostööd USAga edasi arendama," lausus kaitseminister Jüri Luik.

"Kongressi otsus kinnitab, et USA näeb Eestit ja teisi Balti riike usaldusväärsete liitlastena, kes võtavad ka ise vastutuse enda kaitse eest, investeerides jõuliselt oma kaitsevõime arendamisse ja panustades rahvusvahelistel operatsioonidel üheskoos liitlastega," lisas ta pressiteates.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on otsus, eeskätt eraldiseisva Balti julgeolekuinitsiatiivi lisandumine USA eelarvepaketis, meie kaitsekoostöös märgiline.

"See on Eesti ja USA pikaajalise erilise sideme väga positiivne ja reaalne väljund. Selle saavutamisel on oluline roll olnud ka meie saatkonnal Washingtonis, kes on teinud väsimatult tööd selle nimel, et Balti riikidel oleks USA iga-aastases kaitsetegevuses oma kindel koht," kinnitas Reinsalu.

USA julgeolekuabi Balti riikidele on ka varasematel aastatel olnud märkimisväärne, kuid kongressi otsus kiita heaks 2020. aasta kevadel Balti riikide poolt välja pakutud initsiatiiv võimaldab meil võimearenduse valdkonnas toimuva koostöö uuele tasemele viia.

Kongressi kinnitatud initsiatiivi raames tuleb USA kaitse- ja välisministeeriumil välja töötada mitmeaastane Balti riikide julgeolekuabi strateegia ja vahendite kulutamise plaan. Muuhulgas tuuakse seal esile, kuidas investeeringud erinevates valdkondades nagu erioperatsioonid, õhukaitse, laskemoonavarud ja mereolukorrateadlikkus tugevdavad heidutushoiakut meie piirkonnas.

Eesti kaitseministeeriumi teatel on tänu varasemale USA julgeolekuabile suutnud Balti riigid mitmed oma sõjalise taristu ja võimearenduse projektid planeeritust kiiremini ellu viia.