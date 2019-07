USA lööb türklasi relvatehingu eest sanktsioonidega

USA hoiatas Türgit sanktsioonide eest juba eelmistel kuudel, nõudes, et see loobuks otsusest osta Venemaalt õhutõrjesüsteem S-400. Ankara oli aga järeleandmatu ja laupäeval saabus Türki juba teist järjestikust päeva Venemaalt õhutõrjesüsteemi komponente, vahendab uudistekanal Sky.

Türgi pealinna Ankara lähistel asuvasse Murtedi õhuväebaasi saabus laupäeval sealse kaitseministeerumi teatel juba neljas kaubalennuk Venemaalt.

USA välisministeerium on öelnud, et Türgi võimud on täiesti teadlikud 2017. aastal kongressis vastu võetud seadusest, mis näeb ette sanktsioonid igasuguse „märkimisväärse” relvaostu eest Venemaalt.

Washington on ähvardanud kõrvaldada Türgi oma hävituslennuki F-35 programmist ja nõudnud Türgilt S-400 ostu tühistamist, lubades, et vastasel juhul kõrvaldatakse Türgi piloodid F-35 väljaõppekursuselt ja saadetakse USA-st välja.