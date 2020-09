USA linna elanikke hoiatatakse kraanivee eest: selles võib peituda surmav aju sööv amööb

Testid kinnitasid haruldase eluohtlikku (tavaliselt surmaga lõppevat) peaajupõletikku põhjustava amööbi Naegleria fowleri olemasolu joogiveesüsteemis, vahendab BBC.

Tõsise haiguse naegleriaasi tekitajaks olev amööb elab soojemas värskes vees ja pinnases ning seda leidub tavaliselt järvedes, jõgedes ja tiikides. Alates 2009. aastast on nakatumisi siiski esinenud harva: USA-s kokku 34 juhtumit. Hoolimata sellest tekitab amööbi esinemine seal alati tõsist muret: antibiootikumiravist sõltumata on suremus 95%: kõigist 143-st dokumenteeritud juhtumist USA-s on ellu jäänud vaid neli inimest.

Ametnikud Lake Jacksonid ütlesid laupäeval, et nad püüavad linna veevarusid puhastada, kuid ei osanud öelda, kui kaua võib sellega aega minna.

Algselt paluti elanikel kaheksas Texase piirkonnas kraanivett mitte mingiks otstarbeks (va. tualett) kasutada. Ohuhoiatuse alt vabastati hilisema uurimise tulemusel seitse piirkonda, va Lake Jacksoni 27 000 elanikku.

Võimud teatasid, et inimesed Lake Jacksonis võivad vett kasutada, kuid peavad seda enne joomist keetma, ning hoiatasid, et duši all või suplemas käies tuleb vältida vee sattumist ninna. Arstide sõnul nakatub inimene vee tõmbamisel ninaõõnde: nimelt liigub just ninaõõnde sattunud amööb piki haistmisnärvi edasi peaajju.

Väikelinn hoiatas, et lapsed, eakad ja nõrgenenud immuunsusega inimesed on "eriti haavatavad". Ametnike sõnul püüavad nad esiti veesüsteemi puhastada ja viivad seejärel läbi katsed, veendumaks kraanivee kasutamise ohutuses.

Veevarustuse kontrollimist alustati pärast seda, kui kuueaastane poiss selle kuu alguses amööbi tagajärjel naegleriaasi nakatus ja suri, ütles Lake Jacksoni linnapea Modesto Mundo laupäeval.

Varajasteks haigusenähtudeks on haistmise muutumine, palavik, peavalu, isutus ja iiveldus. Seejärel kujunevad ajukelme ärritusnähud, kaelakangestus ja meningoentsefaliit ehk ajukelme-aju põletik. Haigust ei saa siiski pelgalt kraanivee joomisest ning see ei levi inimeselt inimesele, teatas USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus (CDC). Valdav osa nakatunutest sureb nädala jooksul.