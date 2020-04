USA lennukikandjal oli enam kui pooltuhat koroonasse nakatunut

USA lennukikandja jäi Guami saarel asuva sadama kai äärde pärast seda, kui 24. märtsil tuvastati Covid-19 kolmel selle meeskonnaliikmel. Järgnenud masstestimise tulemusel diagnoositi koroonaviirus veel sadadel pardal olnud mereväelastel, vahendab Business Insider.

"Viiruse suhtes on andnud proovi 92 protsenti USS Theodore Roosevelti meeskonnast. Tänase seisuga on neist 550 positiivsed ja 3673 negatiivsed," sõnas mereväe pressiesindaja vaiksel laupäeval.

USS Theodore Roosevelti kapten Brett Crozier kõrvaldati ametist 2. aprillil pärast seda, kui ajakirjandusse lekkis kiri, milles ta kutsus mereväge üles võtma otsustavaid samme laeva meeskonna evakueerimiseks.

"Haiguse levik jätkub ja kiireneb," kirjutas Crozier oma kirjas. "Meremehed ei pea surema. Kui me praegu ei tegutse, ei suuda me oma kõige usaldusväärsema vara - meie madruste - eest korralikult hoolt kanda."

Kapten Crozieri tagandamine tekitas pahameeletormi nii mereväes sees kui ka USA avalikkuses. Otsusele alla kirjutanud mereväeminister Thomas Modly vabandas ja astus teisipäeval ametist tagasi.

USA mereväe asehaldur Bill Merz ütles reedel CNNile, et mereväelaste moraal langes pärast armastatud ja lugupeetud kapteni vallandamist. "Viiruse pärast oli palju ärevust," sõnas Merz. "Ma arvan, et oleksime võinud neile varem öelda, mida me teadsime ... Ma arvan, et oleksime võinud nad vähemalt varem kohale tuua ja alustada nendega dialoogi."

USA mereväes diagnoositud juhtumitest 75% on pärit USS Theodore Roosevelti pardalt. Tänaseks on selle 3696 mereväelasel lubatud laevalt lahkuda ja nad on majutatud Guami saarel asuvatesse hotellidesse ja kasarmutesse.

