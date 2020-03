USA lennukikandjal kasvas koroonaviirusesse nakatunute arv kiiresti 25-ni

USA merevägi teatas, et on oodata veel positiivseid teste laeva meeskonna hulgas ja üks ametnik ütles CNN-ile, et uusi juhtumeid võib olla kümneid. Teine ametnik ütles, et kui uusi juhtumeid tuleb lennukikandjal väga palju, ei avalda kaitseministeerium tõenäoliselt kui suure osa mereväe koroonaviirusesse nakatunute üldarvust moodustavad USS Theodore Roosevelti meeskonnaliikmed, sest kardetakse, et vastased nagu Hiina ja Põhja-Korea võiksid siis pidada laeva haavatavaks.

USA mereväeoperatsioonide ülem, admiral Mike Gilday ütles, et vaatamata viirusepuhangule ollakse kindlad, et agressiivne reageering jätab lennukikandja võimeliseks regioonis igale kriisile vastama.

Varem ütles USA mereväeminister Thomas Modly, et lennukikandjal on „mitmeid“ uusi koroonaviiruse juhtumeid, aga ei öelnud täpset arvu.

„Meil on käimas 100% meeskonnaliikmete testimine sellel laeval, et tagada, et me suudame kontrollida mis iganes levikut, mis on võinud toimuda,“ ütles Modly. Lennukikandja meeskond koosneb umbes 5000 inimesest.

USS Theodore Roosevelt on teel USA-le kuuluvale Guami saarele Vaikses ookeanis, kus kedagi sadamakaist kaugemale ei lasta.

Viimati oli alus sadamas üle kahe nädala tagasi Vietnamis. Pole teada, kust meeskonnaliikmed viiruse üles korjasid. Personali viiakse laevalt minema õhu teel.

