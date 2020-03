USA leinab koroonaviiruse esimest imikust ohvrit

Teadaolevalt oli see esimene imik, kes seoses Covid-19 puhanguga USA-s elu jättis. Väikelaps suri Chicagos, ütles laupäeval Illinoisi rahvatervise osakonna direktor doktor Ngozi Ezike.

„Varem pole Covid-19-ga seotud imikute surmajuhtumeid veel USA-s esinenud. Surma põhjuse väljaselgitamiseks on käimas täielik uurimine," ütles doktor Ezike. "Me peame tegema kõik endast oleneva, et vältida selle surmava viiruse levikut. Kui mitte selleks, et kaitsta ennast, siis selleks, et kaitsta meie ümber olevaid inimesi."

Illinoisi kuberner Pritzker tunnistas, et kõigil elanikel on põhjust sel nädalavahetusel kurvastada.

„Ma tean, kui keeruline see uudis olla võib, eriti selle väga väikese lapse kohta. Seda kuuldes tunnistan, et see raputas mind, ja on täiesti arusaadav, et igaüks meist võib täna kurbust tunda,” ütles Pritzker ajakirjanikele.

„Äärmiselt kurb on see aga selle väga väikese lapse perekonna jaoks, kellelt nende laps rööviti. Me peaksime kurvastama. Peaksime oma riigiteenistujate perega kurvastama. Nende paljude inimestega, kes juba on selle viiruse tõttu oma lähedase kaotanud, nii noorte kui vanadega. Peaksime kurvastama normaalsustunde kaotamise pärast, millega jätsime hüvasti alles mõne päeva eest. Täna on normaalne kurvastada.”

Illinoisi kuberner rõhutas, et viirus on laste seas „harva surmav“. Ta lisas, et laupäeval jättis nakkushaiguse tõttu elu ka Illinoisi sotsiaalteenuste osakonna töötaja.