USA lagunemist ennustanud Vene politoloog: Mart Helme võitlus „klintoniitidega” kutsub esile austust

Panarini sõnul on "Eesti kõige väiksem maa Euroopas, piirneb Venemaaga, endine nõukogude vabariik, pikka aega kuulus Vene impeeriumi koosseisu, meie oma sadu aastaid". „Olen Eestis ja Tallinnas käinud, ilus linn, meeldiv mulje jäi,” märgib Panarin.

Edasi räägib Panarin, et Eestis on siseminister Mart Helme. „Juba eakas. Suhted Venemaa ja Nõukogude Liiduga on tal olnud keerulised. Ta oli Eesti suursaadik Venemaal. Keeruline isiksus, aga kokkupuutepunkte on. 2019. aastast on ta siseminister. Eesti poliitilises eliidis ammu. Vaated on tal konservatiivsed. Tal oli konflikt Eesti juhtkonnaga, kui ta hiljuti ütles intervjuus Deutsche Wellele, et las geid sõidavad Rootsi, nad ei ole meile siin vajalikud. Hoiab kinni traditsioonilistest pereväärtustest, et abikaasad peaksid olema ainult mees ja naine jne, mitte nagu Rooma paavst, kes toetab kõiki neid geisid. Helmel on avatud, selge arusaam, et kõik geid peaksid olema Eesti piiride taga.”

Edasi räägib Panarin Ameerika valimistest. Helme ja rahandusminister (Panarinil ei näi olevat aimugi rahandusministri isiku kohta) süüdistasid ulatuslikes võltsimistes, toetasid Donald Trumpi, räägib Panarin.

„Trumpile tuleb äkki toetus Eestist. Mõned seadsid minu sõnad kahtluse alla, et ma mõtlesin selle välja, et nii ei saa olla. Aga kahjuks saab, sest 9. novembril ta läheb kahjuks erru ja selle eest, et talle viskuti kallale, riigi peaminister ja president, selle eest, et ta väidetavalt tahab halvendada Eesti-USA suhteid. Ta nimetas muide Hunterit ja Bidenit ennast kriminaalseteks tüüpideks, avalikult muide. Ütles, et demokraadid organiseerisid USA-s ulatusliku võltsimise, et sisuliselt on see riigipöördekatse,” jutustab Panarin.

„Venemaasse suhtub see inimene keeruliste tunnetega, ütleme otse. Ei ole ühemõtteline isik, aga sellest hoolimata selles olukorras võttis ta klintoniitidega võitlemise joone, avalikult aktiivselt jne. Ei kartnud avalikult oma seisukohta välja öelda, avatult, avalikult, intervjuus 8. novembril, aga ka enne seda. Seetõttu kutsub esile austust. Nii et võitlejaid on ka Eestis. Ebastandardne olukord, praktiliselt üheski riigis maailmas sellist laadi avaldusi ei ole olnud. Euroopa Liidus, seal on kõik hurraa-hurraa globalistide ja klintoniitide lipu all. Enamik riike, kuigi Sloveenia toetas Trumpi. Slaavi territoorium, ilus on seal,” räägib Panarin.