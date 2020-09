USA läänerannikul möllavad tohutud maastikupõlengud, Californias hukkus 10 inimest, Oregonis evakueeriti 500 000

Kolm Oregoni politseiorganisatsiooni teatasid, et on alustanud juurdlust Almeda põlengu üle, mida seostatakse vähemalt kahe surmajuhtumiga ja mis on hävitanud umbes 600 elumaja Talenti ja Phoenixi linnades, vahendab New York Times.

Söestunud tänavad nendes linnades meenutavad nüüd kuumaastikku ja põleng oli kohaliku aja järgi eile endiselt kontrollimatu.

Päästjad olid kohaliku aja järgi eile õhtuks leidnud vähemalt 15 surnukeha. Maha on põlenud sajad elumajad.

Oregoni hädaolukordade ameti esindaja Bobbi Doan ütles, et evakuatsioonikäsk on osariigis antud umbes 500 000 inimesele.

„Me ei ole kunagi näinud nii palju kontrollimatut tuld oma osariigis,” ütles Oregoni kuberner Kate Brown. Põlenud on kokku umbes 3600 ruutkilomeetrit.

Ressurssidega on kitsas, sest Washingtoni ja Oregoni osariikide tuletõrjujad, kes olid saadetud appi Californiasse, saadeti tagasi koju. California põleb aga jätkuvalt ja põlenud on üle 12 000 ruutkilomeetri, mis on moodsa ajaloo rekord. Tuletõrjujaid tuuakse kohale Utah’st, Coloradost ja Texasest.

August Complexi põlengust sai eile suurim põleng California ajaloos. Põlenud on üle 1900 ruutkilomeetri.

Washintoni osariigis on sel nädalal põlenud kokku üle 1900 ruutkilomeetri ja mõned kogukonnad on põhimõtteliselt hävinud.

„Iga tuletõrjeüksus Washingtoni osariigis tahaks praegu rohkem ressursse,” ütles kuberner Jay Inslee kolmapäeva õhtul. Ta seostas hävitavat tulekahjuhooaega kliimamuutusega, mainides USA lääneranniku kuumalaineid ja kutsudes skeptikuid põlenud linnu Bonney Lake’i, Grahamit, Maldenit ja Okanoganit külastama.

Californias kasvas takistamatult Beari põleng Chico lähedal, mis hävitas kümneid elumaju Butte’i maakonnas, kus leiti surnuna kümme inimest.

Lisaks hukkunutele Butte’i maakonnas hukkus üheaastane poiss Cold Springsi põlengus Washingtoni põhjaosas, kaht surma seostatakse Almeda põlenguga Oregonis ja kaks ohvrit leiti autost Oregonis Salemist idas.

Kümme inimest tapnud Beari põleng Californias on sel nädalal plahvatuslikult kasvanud ja sundinud tuhandeid evakueeruma. Seni on hävinud üle tuhande ruutkilomeetri.