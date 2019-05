USA-l on väidetavalt fotosid rakette vedavatest Iraani kaubalaevadest

Ametnike sõnul ei ole tõendeid, et Iraani mereväe alused viiksid läbi rutiinset õppust. Liikumised ei peegelda tüüpilist mustrit, milleks on rakettide vedamine Pärsia lahelt välja Iraani toetatud jõududele Jeemenis.

Kasvab ka mure selle üle, et iraanlased on märkimisväärselt parandanud oma võimet kasutada droone, mis võib anda neile paremaid luureandmeid selle kohta, kus paiknevad USA jõud, ütlesid kaks allikat. Nad lisasid, et see suurenenud võimekus võib võimaldada Iraanil USA jõud täpsemalt sihikule võtta.

Kriitikud on aga USA luure väidete suhtes skeptilised pärast 2003. aasta Iraagi sõda, mida õigustati nüüd diskrediteeritud luureandmetega Iraagi väidetavate massihävitusrelvade kohta.