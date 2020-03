USA kurb rekord: eile suri koroonaviirusesse üle 500 inimese

Iga päev on surmajuhtumeid rohkem kui eelmisel päeval, teatas CNN, kelle andmete kohaselt on USAs viirushaiguse Covid-19 tõttu surnud vähemalt 3003 inimest.

Kokku on Ühendriikides avastatud vähemalt 160 698 koroonaviiruse juhtumit, sealhulgas igast osariigist, Columbia föderaalringkonnast ja mitmelt USA ületerritooriumilt. Koroonaviiruse surmadest pole teatanud vaid Hawaii ja väikseim osariik Wyoming.

CNNi teatel on paljud koroonavastase võitluse eesliinil olevad arstid stressis. Sajad meditsiinitöötajad üle riigi on ka ise haigestunud ja haiglad seisavad silmitsi kaitsevahendite puudusega.

USA president Donald Trump väitis pühapäeval, et kui valitsus hoiab koroonaviiruse surmajuhtumite arvu alla 100 000 piiri, on riik teinud "väga head tööd". Lisades samas, et Covid-19 surmade jäämine Ühendriikides alla 200 000 on samuti märk heast tööst.

Pühapäeval tuli tal tunnistada, et viiruse levik pole aeglustunud. Trump ütles, et arvestuste kohaselt saabub surmajuhtumite tippaeg tõenäoliselt kahe nädala pärast.

