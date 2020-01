USA küberturvafirma: GRU häkkerid võtsid sihikule Trumpi ametikuritegude süüdistuse keskmes oleva Ukraina energiafirma

Burisma Holdings Ltd oli eelmise aasta juulis USA presidendi Donald Trumpi jõupingutuste keskmes surve avaldamiseks Ukraina võimudele, et need kuulutaksid välja juurdluse Bidenite väidetava korruptsiooni kohta. Selle tagajärjel on Trump saanud USA esindajatekojas ametikuriteo süüdistuse võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises, vahendab Reuters.

Californias baseeruv küberturvafirma Area 1 Security tuvastas Burisma häkkimise ja seostas selle Venemaa sõjaväeluure GRU-ga. Sama häkkerite grupp, mis on tuntud nime all Fancy Bear, tungis 2016. aastal sisse ka USA Demokraatide Rahvuskomitee arvutitesse, mis USA uurijate sõnul oli osa operatsioonist sama aasta presidendivalimistesse sekkumiseks.

„On näha, et see rünnak hakkab tõesti olema võrreldav sellega, mida me nägime 2016. aastal,” ütles Area 1 Security tegevjuht Oren Falkowitz.

Burismale lähedane allikas ütles Reutersile, et ettevõtte veebilehele on viimase kuue kuu jooksul üritatud korduvalt sisse murda, aga täpsemalt ta seda ei kommenteerinud.