USA kubernerid paluvad Trumpil piirangute vastaseid meeleavaldusi vaigistada, mitte õhutada

Michigani kuberner Gretchen Whitmer ütles, et see nähtus on üleriigiline ja palus abi riiklikul tasemel, vahendab BBC News.

Trumpi on süüdistatud mässu õhutamises, sest ta on meeleavaldajatele toetust avaldanud. Samas on ta öelnud kuberneridele, et piirangute üle otsustavad nemad.

Meeleavaldajad, kelle arvates on koroonaviirusevastased meetmed liiga karmid, on enamasti Trumpi toetavad konservatiivid.

„Avage mu osariik või me avame selle ise,” ütles üks meeleavaldajate juht Illinoisis BBC-le.

Meeleavaldused on toimunud enam kui tosinas osariigis rannikust rannikuni. Osavõtjate arv on varieerunud mõnest kümnest enam kui 2000-ni.

Demokraat Whitmer, kelle osariigis on toimunud ühed suuremad meeleavaldused, ütles eile Valgele Majale, et ta teab, et kodanikud on frustreerunud, ja nimetas protestimist suurepäraseks Ameerika traditsiooniks.

Seotud lood: Trump avaldas poolehoidu kodus püsimise vastastele protestidele

„Aga on lihtsalt nii ohtlik seda teha,” märkis Whitmer, viidates Covid-19 juhtumite leviku võimalusele. Nakatumismäär Michiganis on USA-s kolmandal kohal.

Whitmeri sõnul oleks väga teretulnud, kui föderaalvalitsus kordaks kodus püsimise tähtsust.

Põhja-Carolina kuberner Roy Cooper, samuti demokraat, nõudis, et Trumpi administratsioon annaks avalikkusele teada, et on tähtis jõuda minimaalsete eesmärkideni, enne kui saab hakata piiranguid leevendama.

Koroonaviirusevastase töögrupi juht, asepresident Mike Pence lubas kuberneridele, et administratsioon teeb seda.

Vabariiklasest president on viimastel päevadel meeleavaldajatele toetust avaldanud, kuigi kubernerid on öelnud, et järgivad Valge Maja juhiseid piirangute ohutuks kaotamiseks faasidena.

Eelmisel nädalal nõudis Trump Twitteris suurte tähtedega mitme osariigi vabastamist.

Pühapäevasel koroonaviiruse briifingul ütles Trump, et kuberneride sotsiaalse distantsi hoidmise meetmete vastu protestijad on „suurepärased inimesed”.

„Nende elu võeti neilt ära,” ütles Trump. „Need inimesed armastavad meie maad, nad tahavad tagasi tööle.”

Varem kinnitas Trump, et presidendil on õigus kuberneride asemel otsustada, millal tuleks piirangud kaotada. Trump taganes sellest väitest, kui viidati, et USA põhiseadus annab võimu avaliku korra ja ohutuse üle osariikidele.