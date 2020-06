USA kosjasaade „Poissmees” saab esimese mustanahalise peaosalise

28-aastasest kinnisvaramaaklerist Matt Jamesist saab järgmise hooaja staar, teatas telekanal reedel pärast kasvavat kriitikat mitmekesisuse puudumise üle, vahendab uudistekanal BBC.

Tõsielusaate pea kahekümne aasta pikkuses ajaloos on poissmehe osa täitnud vaid valgenahalised, kuigi 2017. aastal valiti selle tütarsaates The Bachelorette (Vallaline kaunitar) peaosatäitjaks esmakordselt ka mustanahaline naine.

James ise nimetas seda "sammuks õiges suunas".

"Ma usun, et õigete asjade tegemiseks ei ole iial vale aeg," ütles James reedel telesaatele Good Morning America antud intervjuus.

Viimastel päevadel süvenes kriitika populaarse telesaate aadressil seoses mustanahaliste vähese esindatusega osana üleüldisest rassismivastasest liikumisest, mille sütitas afroameeriklase George Floydi tapmine eelmisel kuul.

Hiljuti algatati petitsioon, millele andis oma allkirja enam kui 86 000 inimest, kutsudes telekanalit üles "reflekteerima ja austama meie riigi rassilist mitmekesisust". Nad leidsid, et see peaks tähendama eelseisva hooaja pearolli mustanahalise poissmehe ning kõrvalrollidesse vähemalt 35% mittevalgenahaliste inimeste valimist.

Alates 2002. aasta algusest eetris olnud saatel on 40 hooaega, neist 24 hooaega The Bachelori. Viimase hooaja finaalosa vaatas umbes 8,5 miljonit inimest, tehes sellest ühe populaarseima tõsielusaate USA tele-eetris.

James valiti algselt kõrvalosatäitjaks The Bachelorette'i, mille filmimine lükati seoses koroonaviiruse puhanguga teadmata ajani edasi.

"Kui filmimine ei saanud plaanipäraselt jätkuda, anti meile Mattiga tutvumiseks aega ja kõik olid ühel nõul, et temast saaks suurepärane Poissmees," ütles ABC Entertainment'i president Karey Burke oma avalduses.

"Me teame oma kohustust tagada, et armastuslood, mida me ekraanil näeme, esindaksid kogu seda maailma, kus me elame," ütles Burke.