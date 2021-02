USA: koroona vastu aitab kaks maski korraga

CDC andis vastavasisulise soovituse esmakordselt eelmisel nädalal, ehkki USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci on julgustanud inimesi topeltmaski kandma ka varem, vahendab Guardian.

"Juhul, kui inimene kannab kahte maski korraga, ei tee ta midagi valesti," ütles Fauci juba nädal enne uuringu avaldamist. "Ma kannan ise ka tihtilugu kahte maski üksteise peal."

CDC uuringus võrreldi hingamisteede tilkade levimist kahe inimese vahel erinevates olukordades, nii maskita, halvasti paigaldatud maski, ühe maski kui kahe maskiga.

Uuringust selgus, et kui inimesed kannavad riidemaski all hästi istuvat kirurgilist maski, võivad nad suurendada oma kaitset aerosoolide ehk õhus hõljuvate väikeste piiskade eest 90% või rohkem ja see vähendab võimalikku levikut oluliselt.

"Universaalne maskikandmine on väga tõhus viis koroonaviiruse leviku aeglustamiseks koos teiste kaitsemeetmetega, nagu ohutu vahemaa hoidmine, rahvahulkade ja halvasti ventileeritud siseruumide vältimine ning hea kätehügieen," seisis uuringu järeldustes.