USA kongressi eelvalimised Georgias võitis QAnoni süvariigivandenõusse uskuja

Usutakse, et Greene valitakse novembris Georgia väga konservatiivse 14. valimisringkonna esindajaks ja saab seega esimeseks QAnonisse uskujaks kongressis, vahendab BBC News.

QAnoni vandenõuteooria järgi tegutsevad „süvariigi reeturid” USA presidendi Donald Trumpi vastu.

Lisaks Greene’ile on sellele vandenõuteooriale toetust avaldanud ka teised vabariiklaste kandidaadid, aga enamikul neist ei ole suuri võimalusi valituks saada.

Koos abikaasaga ehitusfirmat omav Greene võitis eile eelvalimistel neurokirurg John Cowanit. Novembrikuistel valimistel on tema vastaskandidaat demokraat Kevin Van Ausdal, aga usutakse, et konservatiivses ringkonnas võidab tema.

Greene on väljendanud toetust QAnonile, mis on laiaulatuslik alusetu vandenõuteooria, mis väidab, et Trump peab salajast sõda saatanat kummardavatest pedofiilidest eliidiga valitsuses, äris ja meedias.

YouTube’i videos nimetas Greene „Q-d”, kes sellele vandenõuteooriale aluse pani, „patrioodiks”.

Viimastel nädalatel on mitmed sotsiaalmeediaplatvormid QAnoni vastu samme astunud. Muu hulgas Twitter keelas tuhandeid sellega seotud kontosid ja TikTok blokeeris sellega seotud teemaviited oma otsingutulemustest.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on määratlenud QAnoni potentsiaalse kodumaise ekstremistliku ohuna.

Lisaks QAnonile on Greene näidanud end Trumpi suure toetajana ning on relvakandmise, piirimüüri ja abordi keelamise poolt.

Mitmed vabariiklased on varem Greene’i kampaania vastu sõna võtnud, kui ilmusid välja videod, milles ta halvustas mustanahalisi, moslemeid ja juute.