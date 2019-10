USA Kongress nõuab kohtu kaudu dokumente Trumpi vestlustest Zelenskõiga

USA seadusandjatel ei läinud õnneks Valgelt Majalt vabatahtlikult dokumente kätte saada, mistõttu neil tuli kolme komitee kaudu esitada ametlik dokumentide väljaandmise nõue, vahendab uudistekanal The Guardian.

"Meil on sügavalt kahju, et president Trump on pannud meid ja meie riiki sellisesse olukorda, aga tema tegevus ei jäta meile muud võimalust kui esitada see kohtunõue," seisis esindajatekoja uurimiskomitee juhi Elijah Cummingsi, luurekomitee esimees Adam Schiffi ja välisasjade komitee esindaja Eliot Engeli ühisavalduses.

Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham ütles, et see "ei muuda midagi".

Taotlus dokumentide üleandmiseks esitati ka asepresidendile Mike Pence'ile, kusjuures tal palutakse selgitada "mis tahes rolli ta võis mängida" Trumpi püüdlustes survestada Ukrainat alustama juurdlust riigipea poliitrivaali Joe Bideni ja viimase poja Hunteri suhtes.

Valgel Majal tuleb dokumendid Kongressile üle anda hiljemalt 15. oktoobril.